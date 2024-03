Il Wimbledon batte l’ex Wimbledon: il derby vinto dai tifosi…

21 anni fa il Wimbledon fu venduto, spostato dal sud di Londra in una città a 90 chilometri di distanza e ribattezzato Milton Keynes Dons. Insoddisfatti, i tifosi fondarono l'AFC Wimbledon...ieri 2 marzo il crash day...

Il Wimbledon FC è esistito come tale fino al 2001. Quell'anno i proprietari decisero di cedere la proprietà del club a Milton Keynes, che rifondò la squadra come MK Dons. I tifosi arrabbiati hanno creato l'AFC Wimbledon. Ieri si sono affrontate le due squadre, entrambe al 4' posto in classifica. L'AFC Wimbledon ha vinto con un gol pesante al minuto 94.