India, spettacolo sugli spalti e pari in campo: il derby del Sud Chennaiyin-Kerala Blasters finisce 1-1

Al Jawaharlal Nehru Stadium , meglio noto come Marina Arena di Chennai , è andato in scena il derby dell’India del Sud tra i padroni di casa del Chennaiyin FC e il Kerala Blasters . L’arrivo in pullman allo stadio dei Marina Machans è stato accompagnato da una folla festante di tifosi.

Tutto ciò che caratterizza l’atmosfera da derby. Lo spettacolo si è poi spostato sugli spalti, con i tifosi del Chennaiyin, i “ Supermachans ”, che hanno esposto uno striscione inequivocabile: “ Unleash the beast ”, “ Scatenate il meglio ”. Il derby è finito 1-1. Il Kerala dell’allenatore serbo Ivan Vukomanovic è passato in vantaggio al 23’ del primo tempo con la rete siglata da Sahal Abdul Samad .

La reazione del Chennaiyin, guidato in panchina dal 47enne tedesco Thomas Brdaric, non si è fatta attendere. Nella ripresa l’ex Vincy Barreto ha pareggiato i conti al 48’. Il Kerala, prima del derby reduce da cinque successi consecutivi, staziona al quarto posto con 19 punti ottenuti dopo 10 giornate. Il Chennaiyin (due campionati vinti, il primo nel 2015 con Marco Materazzi in panchina), è al settimo posto in classifica con 14 punti, a -4 dalla zona playoff. Una sfida che ha sempre catturato l’interesse dei tifosi. Negli ultimi anni ci sono state partite intense ed equilibrate, come testimoniano i precedenti: prima del recente pareggio, nelle ultime 18 partite disputate il Chennaiyin ne ha vinte sei contro le cinque del Kerala Blasters.