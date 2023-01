Intercontinental derby, gioisce il Galatasaray: a segno ancora Icardi

Gol all'italiana per il Galatasaray nei derby di Istanbul. Dopo la doppietta di Mauro Icardi nel derby del 2022 contro il Besiktas, la prima rete della sfida odierna sul campo del Fenerbahce, l'ha segnata l'ex romanista Sergio Oliveira.

Nel primo tempo c'era stato anche un gol annullato per fuorigioco. Una vera e propria reazione per il Fenerbahce alla rete del vantaggio del Galatasaray si è avuta con le due occasioni dell'attaccante belga Michy Batshuayi.

Stadio incandescente e ambiente molto caldo per il big-match della 18esima giornata del campionato turco fra il Galatasaray capolista e il Fenerbahce che ha iniziato il derby secondo a un punto.

Nella ripresa arriva al 33esimo il raddoppio di Akturkoglu. Il Fener è rimasto poi in dieci per l’espulsione a Kahveci, prima del tris al minuto 101 proprio di Mauro Icardi, sempre più uomo derby. Il Gala allunga in classifica a +4 proprio sui rivali.