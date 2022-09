Istanbul, derby e primo posto persi nella stessa serata: il doppio smacco del Besiktas

Si è giocato sul campo del Beşiktaş al Vodafone Park nella sesta giornata della Super League turca. Con questa sconfitta, il Beşiktaş ha ceduto la leadership al Konyaspor. Il gol che ha portato alla vittoria il Başakşehir è arrivato al 71' da Bertrand Traoré, calciatore del Burkina Faso arrivato in prestito dall'Aston Villa, che ha segnato il suo primo gol per il Başakşehir.

Sia Beşiktaş che Başakşehir hanno faticato a trovare la porta per 90 minuti. Il Beşiktaş ha concluso il match con 2 tiri nello specchio su 21 e il Başakşehir con 1 su 7 in porta. Il Başakşehir, che ha sconfitto in trasferta il Beşiktaş 1-0, è riuscito a fare 5 clean sheet nelle prime altrettante partite di inizio stagione giocate in Super League.