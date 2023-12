La ex squadra di Giroud: il Grenoble vince nel finale il derby delle Alpi!

La serata del derby non è andata bene, come da pronostico, per l'Annecy pericolante in Ligue 2. I Reds, in viaggio allo Stade des Alpes per affrontare il Grenoble Foot 38 quarto in classifica nella 18esima giornata di Ligue 2, sapevano fin dal loro arrivo che la partita sarebbe stata difficile.