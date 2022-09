La grande festa di Ruotolo: il suo Genoa under 18 vince il primo derby stagionale

Derby sotto la pioggia, bagnato e fortunato, per il Genoa che ha potuto schierare in attacco Riccardo Arboscello, prestato dalla Primavera di Gilardino. Zero a zero alla fine del primo tempo. La ripresa inizia con il gol proprio di Arboscello. Nel finale la partita si innervosisce e l’arbitro ammonisce Bordin, Bamijoko e Poeria, tutti tra le fila sampdoriane. Nel primo minuto di recupero arriva il calcio di rigore per il Genoa. Dal dischetto Casagrande spiazza il portiere e sigla il 2-0.