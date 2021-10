La Primavera del Boca strapazza la vigilia del Superclasico: 3-0 ai giovani del River

Domenica 3 ottobre, ore 22: River Plate-Boca Juniors al Monumental. Derby per la 253esima volta. Il governo argentino ha deciso di riaprire gli stadi al 50%, sugli spalti ci saranno 35mila spettatori. Intanto l'antipasto...

Da noi sarebbe il derby Primavera, in Argentina è il derby Riserve. I ragazzi del Boca Juniors hanno firmato la vigilia del Superclasico di domenica 3 ottobre, battendo 3-0 il River Plate, con i gol Ezequiel Zeballos, Vicente Taborda e Valentín Barco. La squadra allenata da Negro Ibarra ha dato una vera e propria lezione calcistica ai rivali, schiacciando il River Plate sotto l'occhio vigile di Marcelo Gallardo, allenatore della Prima squadra dei Millonarios. Erano cinque anni che i giovani Boca non vincevano sul campo del River.

Con otto partite senza sconfitte da quando Hugo Ibarra è stato assunto come Dt (sei vittorie e due pareggi), il Boca non solo ha avuto il piacere di battere il River in casa sua per la prima volta dal 2016 ma risale anche alla grande in classifica. Mentre Gallardo e Battaglia (allenatore della prima squadra del Boca) finalizzano i dettagli per lo scontro al Monumental, i ragazzini Xeneizes e il loro pallone lasciano il terreno di gioco del River a bocca aperta...