La rete di protezione non serve: sedie in campo, al 93′ il Roda fa suo il derby del Limburgo

Sembrava davvero che questo derby finisse in parità. Il primo tempo è stato giocato dal club di Maastricht, ma l'MVV, come nelle precedenti partite di questa stagione, non ha saputo colpire. Dopo l'intervallo, il Roda ha avuto la meglio.

Per molto tempo, l'MVV sembrava riuscire a ottenere un buon pareggio dopo aver imbrigliato il rivale Roda sceso in campo con ben 13 punti in più. Le cose sono andate male nei minuti di recupero per gli ospiti e infatti il derby tra Roda JC e MVV è terminato 1-0. Al 93esimo minuto Lennerd Daneels, entrato dalla panchina, ha segnato l'unico gol della partita a favore del Roda. Disordini sulle curve: alcuni seggiolini dello stadio sono stati lanciati in campo, come confermato dai social...