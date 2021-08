La rivalità fra pescatori è diventata derby: festa Rio Ave per il 3-0 di Povoa de Varzim

Derby del Mare in Serie B portoghese: trionfo Rio Ave, rivalità a tassi altissimi

In Portogallo il Derby del Mare è nato dalle rivalità tra i pescatori di Póvoa de Varzim, Matosinhos e Vila do Conde. Tre terre legate al mare dove le loro barche erano in mezzo all'alto mare alla ricerca del pesce migliore per poi vendere e consumare, con una grande competizione per avere la maggior quantità di pesce. Questa rivalità nata fra i pescatori della Costa Verde sull'Oceano Atlantico nel nord del Portogallo è arrivata poi nel calcio, in particolare tra i club Varzim, Leixões e Rio Ave. Questi derby sono emozionanti per i club e portano un gran numero di spettatori in stadi pieni di rivalità.

Se ne è avuta la riprova nel derby in cui si sono ritrovati, per la prima volta dopo tredici anni, gli eterni rivali Varzim e Rio Ave in una partita valida per la Seconda divisione portoghese. I due rivali si erano già affrontati in questa stagione in Coppa di Lega, in una partita in cui il Rio Ave ha avuto la meglio sui rigori, timbrando così il passaggio alla fase successiva della competizione. I padroni di casa si sono presentati a questo terzo turno di campionato con due punti, dopo i pareggi successivi contro Chaves e Académica, mentre il Rio Ave arrivava da una vittoria per 5-1 e dal pareggio 1-1 contro il Farense. La partita è iniziata, con un'atmosfera incredibile sugli spalti, e il Varzim si è mostrato ben presto determinato a raggiungere il gol, ma il Rio Ave passa in vantaggio al 40esimo e poi va a vincere 3-0. Con questa vittoria, il Rio Ave ha così sette punti in Seconda Lega, mentre il Varzim ne ha solo due.