Lask Linz, derby perso contro i neopromossi: il tecnico accusa “Volevano vincere più di noi”…

Dopo l'FC Red Bull Salisburgo (1-0 in trasferta, gol di Ronivaldo), il neopromosso FC Blau-Weiss Linz ha sconfitto il LASK un altro dei primi 3 club della Bundesliga austriaca. Nella vittoria di prestigio per 2-0 nel derby di Linz davanti a 5.595 spettatori nel nuovo Hofmann Personal Stadium (tutto esaurito), Ronivaldo è stato ancora una volta il marcatore dell'1-0. Con la seconda vittoria casalinga (consecutiva) la squadra di Scheiblehner si è vendicata della sconfitta per 0-2 all'andata dai rivali di Linza esattamente tre mesi fa, il 12 agosto, e ha dimostrato tanta voglia di vincere, impegno e passione.

Thomas Sageder (allenatore LASK) sulla sconfitta: “Abbiamo reso l'avversario davvero forte nel primo tempo. Abbiamo dato loro tutto ciò che volevano. Avevo la sensazione che i biancoazzurri volessero vincere la partita più di noi, e questo mi ha un po' deluso. Non avevo l'impressione che fossimo ben presenti nei duelli, nelle palle 50:50 e nelle situazioni in cui si tratta di combattere, graffiare e mordere. Puoi perdere contro chiunque in Bundesliga, ma fa ancora più male quando è il tuo diretto rivale cittadino".

Gerald Scheiblehner (allenatore FC Blau Weiss Linz) sulla vittoria: “In una partita come questa tutto deve andare per il verso giusto. Nel primo tempo siamo stati eccezionali tatticamente. Nel secondo tempo siamo sopravvissuti piuttosto bene ad alcune situazioni. Quando giochi contro un avversario che è molto al di sopra di te in termini di qualità i singoli giocatori, poi bisogna lavorare bene come squadra. Per un biancoblu, una vittoria nel derby è qualcosa di molto speciale. So come si sentono oggi i tifosi e tutti i biancoazzurri. È un momento davvero importante, la partita più importante dell'anno".