L’Avellino cresce: ok il derby campano amichevole contro la Nocerina

Avellino ok, 2-0, nel derby amichevole disputato a Palma Campania. Un gol per tempo per la formazione di Rastelli, che ha sbloccato il risultato al 34' con un pallonetto di Marconi, poi il raddoppio con Cancellotti.

Redazione DDD Direttore responsabile

Sul campo di Palma Campania i rossoneri della Nocerina (Serie D) hanno affrontato in amichevole l'Avellino, squadra di Serie C, terminando il match col risultato di 2-0 in favore dei biancoverdi. Nonostante la sconfitta i padroni di casa hanno disputato una buona gara.

Cosa va e cosa non va

E' il tema successivo ad ogni amichevole estiva. Per l'Avellino i singoli in attacco danno sensazioni davvero buone, soprattutto il bomber Cosimo Patierno strappato alla Virtus Francavilla in sede di mercato estivo e il 32enne uruguayano Lores Varela proveniente dal Cittadella e alla sua prima stagione in Irpinia.

Le cose da migliorare dalle parti dei lupi, sono un certo nervosismo che ogni tanto serpeggia nella squadra a livello di proteste per le decisioni arbitrali e il gioco sulle fasce.