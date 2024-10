Non è neanche lontanamente paragonabile al derby di Rio tra Flamengo e Fluminense , nè al derby paulista tra Corinthians e Palmeiras , non la si può neanche definire una vera e propria rivalità, ma Flamengo-Corinthians è una sfida che affascina perchè mette a confronto le squadre più tifate in Brasile, il Mengão (al 1° posto) e il Timao (al 2° posto).

Toh! Chi si rivede

Con 327 apparizioni in bianconero, lo scorso anno è diventato il giocatore straniero con più presenze con la maglia della Juventus, al pari di Pavel Nedved. Dopo 9 anni e 12 trofei conquistati (5 campionati, 5 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane), Alex Sandro è tornato in Brasile, accordandosi da svincolato col Flamengo. Il terzino brasiliano è stato il match-winner della semifinale d'andata della Copa Betano do Brasil, vinta dal Mengão per 1-0 sul Corinthians. Poco dopo la mezz'ora del primo tempo, servito da Bruno Henrique sulla sinistra, l'ex Porto, tra le altre, ha infilato l'estremo difensore avversario sul primo palo con un fendente preciso.