Litiga con il Sydney FC e vince il derby per i Wanderers: Ninkovic batte “il bugiardo”…

Dopo 6 giornate, il Western Sydney Wanderers, la nuova squadra del serbo, ha adesso 6 punti di vantaggio sui rivali del Sydney FC ed è secondo in classifica...

Redazione DDD

Milos Ninkovic si è ripreso da una clamorosa occasione fallita e ha fornito l'assist decisivo per il gol che ha sbloccato e determinato un gran derby di Sydney: 1-0 per il suo nuovo club, il Western Sydney Wanderers, in una delle migliori serate di A-League che la città abbia vissuto da anni. Tutto ruotava attorno a Ninkovic, ex icona del Sydney FC che ha effettuato il trasferimento più controverso nella breve storia del campionato in bassa stagione, spostandosi a ovest ai Wanderers dopo aver litigato con Steve Corica, allenatore del Sydney FC, e la dirigenza durante le trattative per un nuovo contratto.

Il "bugiardo" e il suo rivale

Per settimane, le due parti si sono scambiate accuse di disonestà, con Ninkovic che giovedì è arrivato a bollare Corica come un vero e proprio "bugiardo" in un'intervista con l'Herald - ma sabato 12 novembre doveva finire tutto. in campo, nel primo derby al nuovo Allianz Stadium davanti a 34.232 tifosi.

L'atmosfera era incredibile, con migliaia di tifosi caldissimi nelle due curve per fare i cori e cercare di portare alla vittoria la proprio squadra – e dopo un primo tempo tiepido, a malapena degno di essere raccontato, il derby è esploso nella ripresa.

Sarebbe esagerato dire che Ninkovic sia stato fischiato a ogni tocco, ma in effetti lo era: i fan del Sydney FC adoravano ogni attimo in cui gli veniva tolta la palla, schiacciato in un contrasto o se lui protestava per un fallo che non gli era stato concesso, esultando per la sua amarezza con lo stesso fervore che avevano una volta quando tirava i giocava per loro.

Quando c'è stata l'occasione d'oro per Ninkovic per sbloccare la situazione, ma l'ha fallita, l'attimo è stato delizioso per i tifosi di Sydney e ne hanno assaporato ogni momento. Ma un giocatore della classe dell'ex Stella Rossa raramente commette lo stesso tipo di errore due volte in una partita e, sette minuti dopo, ha tenuto i nervi saldi per mandare Kusini Yengi a segnare il primo e unico gol del derby.