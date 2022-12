Madrid, derby femminile: Pioneras blancas, decisivo il primo club di tifosi solo per le donne…

I tifosi del club "Pioneras blancas", la prima squadra femminile del Real Madrid, si sono distinti fin dal primo minuto di gioco e hanno portato la squadra di Alberto Toril a una vittoria fondamentale, battendo una diretta rivale per 1-0 e rimanendo al secondo posto in classifica.

Allo stadio Alfredo Di Stéfano si sono dati appuntamento i sostenitori di questo club, sempre più attivo e in crescita a passi da gigante. Il club dei tifosi si muove attraverso i social network, da dove solitamente lanciano appelli ai tifosi blancos per tifare la squadra, come accaduto nell'ultima partita contro il Barça in occasione del Clásico.