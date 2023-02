Milan e Inter, pari e patta al derby Under 17 – Gol e tensioni nel derby Under 12…

Bel derby fra gli Under 17, non benissimo solo attorno al campo dove giocavano i più piccoli...

Nel campionato Under 17, è finito 2-2 il derby fra Inter e Milan. Nerazzurri due volte in vantaggio e rossoneri due volte in rimonta, anche con un rigore trasformato da Matteo Tezzele.

C'è stata infatti una zuffa fra spettatori di una partita fra le squadre under 12 di Milan e Inter a Venaria (Torino) durante la finalissima del torneo Calcio e Coriandoli. Il contesto: la tensione dei genitori, qualche battuta infelice e poi si degenera. Come conferma Il Giorno, prima del parapiglia in tribuna si sarebbero sentiti degli insulti razzisti all'indirizzo di genitori di colore di alcuni giocatori. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Croce Rossa, ma niente feriti. Partita sospesa pochi minuti e poi avanti con il pallone. Risultato finale: 3-2 per il Milan, con le reti di Ferrari, Amague e Jadid.