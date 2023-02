Olympiacos, James Rodriguez salta il derby di Atene ma sfoggia sui social i suoi Suv

James Rodríguez non era presente in campo alla sconfitta della sua squadra, l'Olympiacos, in trasferta sul campo dell'AEK Atene, nella partita di andata delle semifinali della Coppa di Grecia. Questo dopo che il centrocampista colombiano ha avvertito un disagio fisico e lo staff tecnico ha deciso di prendersi cura di lui per rilanciarlo in occasione delle partite di campionato, dove l'Olympiacos è quarto e dovrà affrontare in un altro derby l'AEK il prossimo 12 marzo nella Super League greca.