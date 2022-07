Palmeiras ko, i tifosi del San Paolo: “Con la foto simbolo del derby facciamoci un quadro…”

I tifosi del San Paolo non hanno perso l'occasione per prendere in giro il rivale Palmeiras dopo la vittoria ai rigori, questo mercoledì, all'Allianz Parque, per gli ottavi di finale della Copa do Brasil. Il Tricolor ha perso 2-1 nei tempi regolamentari, ma il portiere del San Paolo, Jandrei, ha brillato ai rigori con due parate e ha qualificato la sua squadra.

A giugno in campionato, il San Paolo era in vantaggio 1-0 fino al 90', ma nei minuti di recupero il Palmeiras, capolista in campionato e squadra che va per la maggiore in Brasile, vinse 2-1. In Coppa dei Brasile, ai rigori, è maturata la rivincita rossonera...