Pari nel derby di Riga ad alta quota: Fiorentina interessata…

Il prossimo avversario europeo della Fiorentina - il RFS Riga - è incappato in un pareggio contro i cugini del Riga FC mancando l'aggancio alla prima in classifica.

Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie alla rete di Aurelio ma Santana riesce nell'impresa di portare le ostilità sull'1-1. All'LNK Sporta Parks era già tutto pronto per la festa che avrebbe dovuto avvenire al termine del match dopo aver vinto la stracittadina e conquistato la vetta ma così non è andata.