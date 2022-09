Perugia rigore sbagliato, Ternana gioia Partipilo: vittoria rossoverde nel derby umbro

Samuel Di Carmine ha lasciato in estate la Cremonese ed è tornato per la terza volta al Perugia. Il 34enne attaccante fiorentino era già stato protagonista con la maglia del Grifone tra il 2015 e il 2018.

Il momento decisivo è arrivato al 45'+2, in pieno recupero a termine primo tempo. Per il gol del vantaggio della Ternana, Palumbo ha messo in mezzo da calcio di punizione trovando libero sul secondo palo Anthony Partipilo che, con un piattone al volo sottomisura, insacca in rete. Il derby umbro, equilibrato, all'inizio, è stato caratterizzato da questi due episodi. Nella ripresa il Perugia sfiora il pareggio, ma è nel finale che la Ternana manca in contropiede due volte il colpo del ko.