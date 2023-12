Polonia, derby della Bassa Slesia: rissa fra curve e vittoria in volata della capolista Slask

Sugli spalti della KGHM Zagłębie Arena si è presentato un gruppo di circa mille tifosi dello Śląsk Wrocław, che fin dall'inizio hanno litigato indiscriminatamente con i tifosi locali. L'atmosfera era davvero da derby, ma la cosa non sorprendeva. L'arrivo dei tifosi dello Śląsk a Lubin, così come la visita degli ultras da Lubin quando si gioca a Wroclaw alla Tarczyński Arena – suscita sempre grandi e non sempre sane emozioni.