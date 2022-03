Primo derby femminile al Monumental: Boca in dieci, ma finisce pari

Las Millo (River Plate) e Las Gladiadoras (Boca Juniors) hanno pareggiato 1-1 al Monumental, dove si è giocato per la prima volta.

Per la quinta giornata del torneo femminile, River e Boca hanno pareggiato 1-1 al Monumental. È stato un Superclásico speciale, non solo perché era in gioco la vetta del campionato, ma soprattutto perché era la prima volta che questo derby femminile si giocava in uno stadio di questa portata. Il Boca ha chiuso la sfida in 10 per l'espulsione di Mayorga al 28esimo minuto della ripresa.