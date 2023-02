Primo gol tra i fumogeni, ma il derby della Frisia lo vince in rimonta l’Heerenveen

Di nuovo in campo nella penultima domenica di febbraio il derby della Frisia olandese: SC Cambuur e SC Heerenveen si sono sfidate a Leeuwarden, dopo il grande spettacolo dei tifosi di casa nell'allenamento della vigilia. Il duello tra i rivali poteva essere la svolta per il Cambuur, ma in realtà ha portato tre punti all'Heerenveen.

Dopo che il fumo dei numerosi fuochi d'artificio si era un po' diradato, i tifosi del Cambuur hanno potuto subito festeggiare un gol. Ma il vantaggio non si è tramutato in una spinta duratura per la partita. Con un gol per tempo, l'Heerenveen ha prima pareggiato e poi rimontato definitivamente.