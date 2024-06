Sampdoria U16, Coppa vinta proprio nel derby

La Sampdoria U16 di Alessandro Maroni è riuscita nell'impresa più bella. Il successo nel torneo di Ligorna è arrivato nel modo migliore possibile. Capitan Alessandro Bonara e compagni, infatti, hanno vinto il trofeo, battendo 2-0 i cugini rossoblù nel torneo estivo in Liguria. Il derby di Genova è soprattutto questo: spettacolo in tutte le categorie. Immagini più piacevoli rispetto ai recenti scontri .

Non solo Sampdoria U16 e Genoa ma a far parte del trofeo c'erano anche i ragazzi della Pro Vercelli. La vittoria dei giovani blucerchiati nella finalissima del mini torneo è arrivata grazie alle reti di Buemi e di Greco. Grande esultanza di gruppo per i giovani blucerchiati, poi condivisa sui social dal giovane capitano. Questo testimonia come un derby sia sempre un derby anche tra giovanissimi.