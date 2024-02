Serie D, il Casarano vince il derby ma esonera il ds Montervino

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli ed ex ds del Taranto, non è più il direttore sportivo del Casarano. Questa la nota ufficiale del club: “La società Casarano Calcio comunica che il signor Francesco Montervino è stato sollevato dal proprio incarico. Al signor Montervivo va il ringraziamento per l’attività sin qui da lui svolta, unito agli auguri per il prosieguo della sua carriera”. Una decisione arrivata solo dopo il derby vinto con il Nardò, ma l'attuale posizione in classifica non soddisfa la società.