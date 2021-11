Si chiamano Gladiatrici e non hanno pietà del River: 3-0 Boca nel derby in semifinale

Il Boca ha battuto il River ed è andato in finale. Le Gladiatrici hanno conquistato il Superclasico femminile con un clamoroso 3-0 e giocheranno la gara decisiva per il titolo.

Il Boca non ha avuto pietà per il River in una nuova edizione del Superclasico di calcio femminile. Nella semifinale del campionato argentino, le Gladiatrici hanno prevalso con un sonoro 3-0 ottenendo il pass per la definizione del titolo, eliminando per inciso lo storico rivale.