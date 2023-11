Sosta record per il Var: ma niente rigore al Copenaghen e il derby resta senza reti…

Il derby d Copenaghen è vissuto si un primo tempo in cui il Brøndby ha avuto difficoltà a liberarsi dalla pressione dell'FC Copenhagen per la maggior parte del tempo. Inoltre, gli ospiti erano poco precisi nei passaggi, nel derby dello stadio Parken.

La più grande occasione per il Brøndby è stata un cross che Sean Klaiber ha messo in area per un libero Nicolai Vallys, ma la stella del Brøndby non è riuscita a indirizzare il colpo di testa alle spalle di Kamil Grabara nella porta del Copenaghen.