Un altro giovane per Allegri: “l’argentino” Meringolo decide il derby Under 17

Sconfitta amara nel derby per il Torino

A Vinovo il derby Under 17 è rimasto a lungo fermo sull'1-1, ma nel recupero è stato il 16enne talentuoso difensore centrale nato a Pinerolo ma con origini argentine Nicolò Meringolo, a siglare la rete che regala la prima stracittadina della stagione alla Juventus.

Meringolo fa parte della nidiata dei Barrenechea e dei Soulé che Allegri ben conosce. E come sa anche Diego Placente, Ct della nazionale argentina Under 15 che affronterà nel 2023 il Campionato Sudamericano di categoria. Meringolo, insieme a Nicolas Marcipar del Barcellona, è l'unico calciatore convocato che milita in Europa.