Un gol al primo minuto e poi altri tre: poker servito nel derby femminile di Madrid

Il Real Madrid Femenino non ha concesso alcuna chance nel derby della capitale al Madrid CFF, vincendo con un clamoroso 0-4. Le reti di Esther González (doppietta), Caroline Weir e Maite Oroz.

Il ritorno del campionato femminile spagnolo ha confermato il buon livello del Real Madrid, che ha saputo prevalere su tutte le sue dirette rivali, come avvenuto questa domenica con il Madrid CFF, battuto 4-0 nell'ultimo scontro della 14esima giornata.

Un gol di Esther González al minuto 1 ha subito messo in chiaro le cose al Fernando Torres de Fuenlabrada su chi avrebbe preso il controllo della partita, e cioè che il primo tempo ha avuto un tono merengue grazie all'attaccante di Granada, che ha continuato a creare occasioni fino al raddoppio al minuto 38.

A partita ormai chiusa, la squadra di Alberto Toril chiude il trionfo con le scozzesi Caroline Weir (58') e Maite Oroz (84'). La vittoria permette al Real Madrid, terzo in classifica, di arrivare a un punto dal Levante con due partite in meno giocate. Il Barcellona, ​​​​campione in carica, continua a fare un altro campionato, con tante vittorie.