Under 15, Roma capolista ko nel derby: Lazio, decide il rigore di Zangari

La Lazio Under 15 ha vinto di misura il derby romano giovanile: per la Roma è stata la prima sconfitta stagionale. Giovani giallorossi sconfitti, dunque, dopo un grandissimo avvio di stagione.

Il primo tempo era stato abbastanza privo di guizzi, con la Roma capolista che non riusciva a trovare la strada per superare una Lazio vivace che, da terza in graduatoria, lanciava il suo guanto di sfida.