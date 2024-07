Sassuolo, derby con la Reggiana per due baby viola

Mercato caldissimo: si entra in una fase molto importante. Le trattative iniziano a farsi serrate, tutte le squadre vogliono farsi trovare pronte ai nastri di partenza. Sassuolo e Reggiana molto attive.

L'interesse di neroverdi e granata è tutto per Lorenzo Lucchesi e Filippo Distefano . Entrambi classe 2003 e di proprietà della Fiorentina, sui due giocatori c'è anche l'attenzione di altre importanti società del panorama italiano di serie A e B.

Chi è Lorenzo Lucchesi

Lorenzo Lucchesi, è un difensore centrale reduce da una buonissima stagione vissuta a Terni con la maglia della Ternana. Il Sassuolo accoglierebbe il ragazzo in prestito, ma le dinamiche da valutare saranno molteplici. L'operazione infatti, non sarà semplice, poiché sul ragazzo c'è la Reggiana e anche il Venezia, neopromosso in serie A.