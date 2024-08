Serie D, si parte col botto: alla prima giornata subito derby Avezzano-Chieti

La stagione 2024-2025 della Serie D Girone F si apre con un appuntamento da non perdere: il derby tra Avezzano e Chieti . Il calendario ufficiale è stato appena presentato, e la prima giornata, fissata per l'8 settembre alle ore 15:00, promette subito scintille con la sfida tra le due squadre abruzzesi allo stadio "Dei Marsi". Un inizio col botto che accenderà subito la passione dei tifosi.

Oltre al derby tra Avezzano e Chieti , le altre tre squadre abruzzesi sono pronte a scendere in campo nella prima giornata. Il Teramo sarà l'unico club a lasciare i propri confini cittadini, dirigendosi verso le Marche per affrontare la Forsempronese . L' Aquila ed il Notaresco , invece, cercheranno di sfruttare il vantaggio di giocare in casa. Al "Gran Sasso d'Italia", i rossoblù di Giovanni Pagliari faranno il loro esordio stagionale contro la Civitanovese , neo promossa e desiderosa di farsi valere nella nuova categoria.

Notaresco e Termoli: Una Rivalità Rinnovata

Il Notaresco accoglierà al "Savini" il Termoli, squadra che nella scorsa stagione aveva spezzato i sogni di promozione degli aquilani nelle battute finali del campionato. Sarà quindi una partita dal sapore di rivincita, con entrambe le formazioni pronte a lottare per iniziare il campionato con il piede giusto. Le premesse per un incontro combattuto ci sono tutte, ed i tifosi non vedono l'ora di vedere come si evolverà questa sfida.