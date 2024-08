Torres Femminile, che partenza: subito derby contro la Tharros

Grande partenza nella Serie C femminile: la sfida tra Torres e Tharros regalerà subito emozioni e spettacolo?

Giuseppe Martorana 8 agosto - 15:52

L'attesa è finita per Torres e Tharros, le due rappresentanti sarde nel campionato di Serie C Femminile, che sono state inserite nel girone A. Le due squadre si affronteranno subito in un derby sardo che aprirà la stagione, fissato per l'8 settembre a Sassari. Questo primo scontro diretto sarà solo l'inizio di un campionato ricco di sfide impegnative per entrambe le formazioni, inserite in un raggruppamento che include squadre blasonate come Pro Sesto, Spezia, e altre compagini di spessore come Real Meda, Azalee Solbiatese 1911, e Independiente Ivrea.

Derby d'apertura: Torres e Tharros subito a confronto — La stagione 2023-2024 inizia col botto per le due formazioni sarde, con il derby che vedrà la Torres ospitare la Tharros al "Vanni Sanna" di Sassari. Questo confronto, che aprirà ufficialmente il campionato, sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre, pronte a dimostrare le proprie ambizioni sin dalla prima giornata. Per le sassaresi, reduci da una preparazione intensa, sarà l’occasione di partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi, mentre la Tharros cercherà di sovvertire i pronostici in quella che si preannuncia come una delle partite più sentite della stagione.

Il calendario della Torres: un avvio in salita — Dopo il derby, la Torres dovrà affrontare un avvio di campionato piuttosto impegnativo. Le rossoblù saranno infatti chiamate a giocare tre delle successive quattro partite in trasferta, sfidando l'Independiente Ivrea, il Moncalieri, e il Monterosso. L'unica gara casalinga di questo primo ciclo sarà contro lo Spezia, un match che si preannuncia altrettanto ostico. Questo avvio complicato potrebbe già delineare le ambizioni delle sassaresi, che dovranno fare affidamento su tutta la loro esperienza per raccogliere punti preziosi.

Torres Women in azione (foto presa da account Instagram Ufficiale della squadra)

Tharros: una partenza in trasferta prima del debutto casalingo — Anche per la Tharros, il calendario non è dei più agevoli. Dopo la trasferta a Sassari, le biancorosse dovranno affrontare un’altra gara lontano dalle mura amiche, questa volta contro il Blues Pietrasanta. Solo alla terza giornata le ragazze di Oristano potranno finalmente esordire in casa, accogliendo l’FC Sedriano. Successivamente, le sfide contro Bulè Bellinzago in trasferta e Angelo Baiardo in casa completeranno il primo ciclo di partite. L'obiettivo della Tharros sarà quello di raccogliere il massimo possibile da queste gare, in un girone che si preannuncia estremamente equilibrato e competitivo.