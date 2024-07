Nel futuro dell'ex Roma Zaniolo non dovrebbe esserci spazio per il derby turco con Mourinho: l'intenzione del giocatore è quella di trasferirsi all'Atalanta di Gasperini...

Giuseppe Martorana 2 luglio 2024 (modifica il 2 luglio 2024 | 11:33)

Niente derby "turco" con Jose Mourinho per Nicolò Zaniolo. Niente sfida al suo ex allenatore e mentore, cui ha regalato una Conference League nel 2022. L'ex Inter e Roma, terminato il prestito al West Ham, non vuole tornare assolutamente in Turchia, dove il Galatasaraydetiene il suo cartellino. Ha infatti deciso di ricominciare là dove tutto è cominciato, in Italia, dove ad attenderlo ci sarebbe l'Atalanta, in questo momento in vantaggio rispetto alla Fiorentina, che aveva anch'essa fatto un tentativo per accaparrarsi il gioiellino classe 1999.

L'attaccante, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, arriverebbe a Bergamo in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La trattativa è in fase di chiusura, anche se ancora balla qualche dettaglio per considerarla terminata e conclusa al 100% e si sa come sono le vie del calciomercato.

Zaniolo - Atalanta, quale il suo contributo? — Quale potrebbe essere il contributo di Nicolò Zaniolo a Bergamo? Dove potrebbe giocare l'ex Roma nella creatura, quasi perfetta, di Gianpiero Gasperini? Sicuramente come esterno d'attacco. Sappiamo infatti come il tecnico bergamasco prediliga un 3 - 4 -3 e coinvolga moltissimo gli esterni. A questi richiede un super lavoro sia in fase offensiva che in quella difensiva. Esterno d'attacco si, ma non solo. Il ragazzo nato nelle giovanili dell'Inter, infatti potrebbe anche ricoprire il ruolo di trequartista, come ha fatto alla Roma ed in Inghilterra, offrendo così più soluzioni offensive alla Dea, che il prossimo anno giocherà in Champions League. Il ritorno di Zaniolo in Italia, sarebbe dunque un gran colpo. Il calciatore è ancora giovanissimo: conta infatti soltanto 25 candeline. Ha voglia di tornare in Italia ed a Bergamo, più di ogni altra piazza, potrebbe definitivamente sbocciare. Potrebbe definitivamente crescere e diventare da talento grezzo a campione. Zaniolo - Atalanta, dunque sarebbe un affare per tutti, nessuno escluso.