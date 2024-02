Calhanoglu come Pirlo

In Nazionale, in quel ruolo, prima di Pirlo c’erano stati Demetrio Albertini e Luigi Di Biagio. Dal 2002 in poi tuttavia, da quando Carlo Ancelotti si inventò Andrea Pirlo playmaker davanti alla difesa, è nata una nuova stagione del calcio, con tanti innumerevoli e malriusciti tentativi di emulazione. Da quel momento, ogni volta che un giocatore ha fatto bene davanti alla difesa, nel linguaggio comune si opta per la definizione di “ruolo alla Pirlo”. Un ruolo che non esiste perché l’ex centrocampista del Milan - attualmente sulla panchina della Sampdoria nella sua nuova veste di allenatore – era un unicum ed è rimasto un unicum. La genialità di Pirlo come giocatore continua a non essere spiegabile, né tantomeno interpretabile. Quel talento, così superbo e vistoso, non poteva trovare collocazione dietro le punte o in un’altra posizione del campo: a Pirlo mancava lo spunto sul primo passo, la giocata in accelerazione che prendesse il tempo agli avversari. Era talmente abile nel far correre il pallone che madre natura non gli aveva fornito adeguate qualità aerobiche in altre situazioni di gioco. Il ruolo di playmaker rivestito da Pirlo fra 30 anni sarà ancora nei libri di storia del calcio perché ha segnato i contorni, e non solo quelli, di un’epoca sportiva.