I 40 anni di Cristiano Ronaldo: fuoriclasse, brand e leggenda

Cristiano Ronaldo compie 40 anni: dal sogno di conquistare il mondo all'eccellenza sportiva. Simbolo di una determinazione incrollabile, di una fame insaziabile, di un talento che si è trasformato in un’opera d’arte calcistica

Vincenzo Bellino Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 17:50)

La storia di Cristiano Ronaldo è un’epopea moderna, una favola di sacrificio e gloria, di vittorie e resurrezioni. Era soltanto un ragazzino quando lo Sporting Lisbona gli aprì le porte del professionismo, ma il Fato aveva in serbo per lui un cammino diverso. Quel giovanotto magro di Madeira che con i capelli ossigenati sognava di conquistare il mondo, è andato oltre, ridefinendo i confini dell’eccellenza sportiva e trasformando il proprio talento in un’opera d’arte calcistica.

Buon compleanno Cristiano Ronaldo — La notte del 6 agosto 2003 cambiò la sua vita e la storia del calcio. Con la maglia dello Sporting Lisbona, un giovane Ronaldo incanta il Manchester United in un’amichevole. Sir Alex Ferguson rimane stregato e ordina: “Da qui non si esce senza la firma del ragazzo”. Così CR7 vola in Inghilterra, dove si trasforma in una macchina perfetta, un concentrato di talento e ossessione per la vittoria. Il primo trionfo europeo arriva nel 2008, grazie alla Champions League conquistata contro il Chelsea nella finale di Mosca. Pochi mesi dopo, arriva il suo primo Pallone d’Oro. Il mondo lo acclama, ma lui ha già un nuovo obiettivo: il Real Madrid.

Nel 2009 diventa il trasferimento più costoso della storia, nella capitale spagnola vuole essere il migliore di sempre. E ci riesce. In nove anni da galáctico, Cristiano si trasforma in un dio del calcio: 450 gol in 438 partite, quattro Champions League, quattro Palloni d’Oro, il dominio assoluto. Nelle notti più importanti, è sempre lui a brillare. Cardiff 2017, finale di Champions contro la Juventus: doppietta e Real campione d’Europa. Torino, 3 aprile 2018, quarti di Champions: un colpo di genio, una rovesciata impossibile, l’Allianz Stadium che si alza in piedi ad applaudirlo. È un momento magico, un segno del destino. Pochi mesi dopo, la Juventus lo porta in Italia.

A Torino, Ronaldoscrive un nuovo capitolo. Due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa, 100 gol in tre stagioni. Ma è in Europa che lascia il segno più profondo: 12 marzo 2019, ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid. Dopo il 2-0 subito all’andata, CR7 si carica la squadra sulle spalle e con una tripletta memorabile trascina la Juve ai quarti. Urla, lacrime, passione.

E poi c’è il Portogallo, il suo più grande amore. Il 10 luglio 2016, nella finale di Euro 2016 contro la Francia, si infortuna dopo 25 minuti. Ma non si arrende: dalla panchina diventa un condottiero, incita i compagni, li guida con lo sguardo. Al fischio finale, scoppia in lacrime: il Portogallo è campione d’Europa. Due anni dopo, al Mondiale, un’altra notte immortale: 15 giugno 2018, tripletta alla Spagna, sigillata da una punizione perfetta all’88’ che vale il 3-3 definitivo.

Oggi, a 40 anni, continua a inseguire la perfezione. Con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, ha già segnato oltre 85 gol, portando il suo bottino complessivo a 941 reti ufficiali. L’obiettivo? 1.000 gol. “Non so se succederà, vivo il presente". Ma se c’è qualcuno che può farlo, quello è lui, finchè avrà un pallone tra i piedi, continuerà a scrivere la storia.