Gol annullato e nervosismo finale: solo tensioni e niente gol nel derby de la Plata

Domani sera il Flamengo arriva a La Plata per una delle sfide più delicate di questa Coppa Libertadores. I brasiliani conoscono bene il valore tecnico dell’Estudiantes, hanno studiato movimenti, numeri e principi tattici, ma c’è un aspetto che nessuna analisi video può raccontare fino in fondo: il peso della storia.

Parlare dell’Estudiantes de La Plata significa inevitabilmente tornare agli anni Sessanta, a una squadra che ha cambiato il calcio sudamericano e che ancora oggi porta addosso una fama particolare, quasi oscura. Una squadra che per molti non rappresentava soltanto il successo ma una forma estrema di competitività, e dentro quella leggenda, più di ogni altra cosa, restano gli spilli. La storia degli spilli da balia nascosti nei calzoncini accompagna da decenni il nome di Carlos Bilardo. Non è mai stata confermata davvero, ma nemmeno smentita con decisione; è rimasta sospesa lì, tra racconto popolare e memoria collettiva, come succede alle storie che finiscono per diventare più importanti della verità stessa.

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SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA - 13 DICEMBRE: Jose Sosa dell'Estudiantes La Plata (L) e Fernando Muslera (R) festeggiano dopo aver vinto la finale del Torneo Clausura Betano 2025 tra Racing Club ed Estudiantes all'Estadio Unico Madre de Ciudades il 13 dicembre 2025 a Santiago del Estero, Argentina. (Foto di Joaquín Camiletti/Getty Images)

Il laboratorio di Zubeldía

Quando Osvaldo Zubeldía arrivò sulla panchina nel 1965, l’Estudiantes era una squadra di provincia lontanissima dai grandi nomi di Buenos Aires. Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente e San Lorenzo dominavano il panorama nazionale, mentre a La Plata si lottava soprattutto per restare a galla.

Zubeldía cambiò tutto, non credeva nel calcio romantico né nello spettacolo fine a sé stesso. Per lui il calcio era organizzazione, metodo e disciplina, allenava il fuorigioco come una manovra militare, studiava i calci piazzati fino all’ossessione e pretendeva che ogni movimento fosse ripetuto fino alla perfezione. Amava ripetere "Non si arriva alla gloria attraverso un sentiero di rose", e quella frase diventò il manifesto di un’intera generazione, perché più che una squadra costruì un sistema, una mentalità, un modo diverso di intendere il calcio.

Tra i suoi uomini più importanti c’era Carlos Bilardo, mediano intelligente, laureando in medicina e uomo capace di osservare il calcio quasi come un laboratorio clinico, uno che cercava sempre il dettaglio invisibile che poteva fare la differenza.

MONTEVIDEO, URUGUAY - 16 maggio 1968: Osvaldo Zubeldía, allenatore dell’Estudiantes de La Plata, posa con il trofeo della Coppa Libertadores 1968 accanto ai suoi giocatori Juan Ramón Verón (a sinistra) e Carlos Bilardo (a destra), il 16 maggio 1968 a Montevideo, Uruguay. (Foto di El Grafico/Getty Images)

Gli spilli e la guerra psicologica

Secondo il racconto più famoso, alcuni giocatori dell’Estudiantes portavano piccoli spilli da balia nascosti nei calzoncini. Niente di evidente, niente che un arbitro potesse notare facilmente, bastava una mischia in area, un calcio d’angolo o una marcatura stretta. Una puntura rapida sul fianco o sulla coscia, sufficiente a spezzare concentrazione e calma nel momento decisivo.

Verità o leggenda? Probabilmente entrambe le cose, perché quella squadra aveva fatto della guerra psicologica una vera specializzazione e Bilardo, in particolare, era considerato un maestro assoluto: studiava gli avversari fuori dal campo, raccoglieva informazioni personali e cercava vulnerabilità emotive da colpire. Celebre il racconto legato a un portiere del Racing Club, che aveva vissuto un dramma familiare dopo il matrimonio. Bilardo lo sapeva e durante una partita gli sussurrò una frase terribile, diventata simbolo del suo metodo: "Congratulazioni. Finalmente sei riuscito a uccidere tua madre". Non era provocazione casuale, era strategia pura.

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Tre Libertadores E Il Mondo Contro

Nel 1967 l’Estudiantes vinse il campionato argentino, diventando il primo club fuori dai grandi di Buenos Aires a conquistare il titolo professionistico. Poi arrivarono tre Coppe Libertadores consecutive, dal 1968 al 1970, e la Coppa Intercontinentale conquistata contro il Manchester United di Bobby Charlton e George Best, un successo enorme che cambiò per sempre la dimensione del club. Ma insieme ai trofei arrivò anche la fama internazionale di squadra brutale, aggressiva e ossessionata dal risultato. Contro il Manchester United le polemiche furono enormi, ma contro il Milan, nella finale Intercontinentale del 1969, si arrivò al caos totale.

Pierino Prati uscì in barella, Néstor Combin venne arrestato nel tunnel degli spogliatoi, ci furono risse, provocazioni continue e perfino l’intervento diretto del presidente argentino Juan Carlos Onganía, che ordinò l’arresto di diversi giocatori dell’Estudiantes. Dopo quella partita, Giovanni Lodetti raccontò tutto con una frase rimasta celebre. "Più che una partita di calcio è stata una guerra", una sintesi perfetta di ciò che quella squadra rappresentava agli occhi del mondo.

Il portiere dell’Estudiantes de La Plata Alberto José Poletti (a sinistra) e una riserva non identificata portano in trionfo Carlos Bilardo, al centro, dopo il fischio finale della gara di ritorno della Coppa Intercontinentale 1968 tra il Manchester United e il club argentino Estudiantes de La Plata, disputata a Old Trafford, a Manchester, Inghilterra, il 16 ottobre 1968. La partita terminò 1-1, con l’Estudiantes vincitore per 2-1 nel totale delle due sfide. (Foto di Popperfoto via Getty Images)

L’eredità di Bilardo

Il paradosso più curioso è che sia Bilardo sia Raúl Madero erano medici, due uomini formati per curare il corpo umano che, in campo, sembravano sapere perfettamente dove colpire per fare più male. Per questo gli spilli, veri o presunti, non sono soltanto un dettaglio folkloristico, ma il simbolo perfetto di quell’idea di calcio: conoscere il corpo, la mente e la paura dell’avversario per ottenere vantaggio, capire dove intervenire e come lasciare il segno senza necessariamente lasciare prove.

Oggi l’Estudiantes è molto diverso, il club si è modernizzato, la reputazione si è ripulita e il calcio è cambiato, ma quando certe storie entrano nell’identità di una squadra non spariscono mai davvero. Questa notte contro il Flamengo non ci saranno spilli nascosti nei calzoncini, almeno si spera, ma quella memoria continuerà a vivere sugli spalti, nei racconti e nella diffidenza che ancora accompagna il nome dei Pincharratas. Perché il vero potere di questa leggenda non sta nella verità, ma nel fatto che nessuno, ancora oggi, esclude davvero che sia accaduta.

LA PLATA, ARGENTINA - 21 maggio 1969: Carlos Bilardo dell’Estudiantes de La Plata posa con il trofeo della Coppa Libertadores 1969 il 21 maggio 1969 a La Plata, Argentina. (Foto di El Grafico/Getty Images)

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