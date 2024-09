Giù le mani da Leao

I leader nel calcio sono pochi e non necessariamente devono esserlo i giocatori offensivi. Savicevic e Baggio non erano due leader ma le loro carriere parlano per loro. Leao non ha alcun obbligo di essere leader e per le caratteristiche particolari del suo stile di gioco e del suo modo di stare al mondo probabilmente non lo sarà mai. Questo, però, non può essere un problema. Che poi Leao possa fare ancora meglio in un’ottica di ulteriore crescita tecnica personale è un tema su cui si può anche essere d’accordo. Non è più possibile, tuttavia, continuare a sentire troppi soloni improvvisati giudicare Leao non sul suo rendimento, bensì su come corre, su presunti atteggiamenti inidonei e su consimili amenità, senza che nessuno si sforzi di alzare la mano e chiedere, sommessamente, come sia possibile che la miglior ala sinistra dell’ultima stagione sportiva possa essere descritto come un problema per il Milan e non per gli avversari del Milan. Le opinioni, d’altronde, non sono sentenze, tanto più se sono smentite dai numeri.