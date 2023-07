I derby di mercato, emozioni fuori stagione…

Il mondo del calcio parlato e twittato ha bisogno dei derby anche d'estate, quando le rivali non si affrontano direttamente sul campo. Ma non è mai la stessa cosa...

Il mondo dei media e dei social ha così bisogno dei derby, come questo sito ben sa dalla sua fondazione, che anche d'estate ne viene creato uno al minuto. Non solo a Milano...

Derby ma fino ad un certo punto...

A Genova, in questi anni, da Ben Arfa in poi, l'idea dei derby di mercato è stata vellicata di continuo, ma non ce ne è mai stato uno. In questi giorni si è parlato di disfida tutta torinese per Acuna, ma in realtà i riscontri concreti, effettivi, di questa vicenda sono davvero deboli.

Veniamo a Milano. Per Lukaku non c'è mai stato nessun derby, semmai una innocente azione di disturbo mediatica. Lo stesso dicasi per Frattesi. Una volta, ad esempio nell'estate del 2000, quando fra Berlusconi e Moratti si cercava di evitare le "emozioni fuori stagione" dei derby di mercato, fu il presidente nerazzurro a chiamare via Turati: "Siamo su Farinos, ma avevamo letto che interessava al Milan. E' libro? Possiamo andare?", Signorilità interista e via libera milanista, Farinos ai nerazzurri in totale assenza di derby di mercato, ma di accordo e savoir-faire di mercato.

Negli ultimi anni è accaduta la stessa cosa. Quando l'Inter è arrivata su Stefano Sensi, il Milan non stava trattando il giocatore. Lo stesso è accaduto quando sono stati i rossoneri a virare su Sandro Tonali: l'Inter era solo virtualmente ma non operativamente sul giocatore. Fino a Marcus Thuram: a 6,5 milioni di euro di ingaggio l'anno più commissioni non c'era nessun derby, a quelle cifre ha ritenuto di arrivarci l'Inter e il Milan non ha e non avrebbe mai dato vita ad un rilancio e quindi ad un derby di mercato con Leao appena rinnovato a 5,5 milioni. Insomma, derby più citati e costruiti che vissuti e contesi. Gli unici veri derby sono quelli delle coreografie e del campo...