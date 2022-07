I Mondiali di 40 anni fa: e mancavano anche Beccalossi e Pruzzo…!

Il Vecio tenne duro...

Vanni Zagnoli

Con Beccalossi e Pruzzo avremmo perso il mondiale del 1982? Non credo. Roberto Pruzzo poteva entrare nel finale, era più forte di Alessandro Altobelli, all’epoca, poteva essere utile nella prima fase, in cui Paolo Rossi non girava, anche soltanto da metà ripresa. E non avremmo perso Pablito. Idem, Evaristo Beccalossi, non solo come alternativa ad Antognoni, che era regista, più arretrato, ma anche come cambio di Graziani, anche se non era un’ala, o di Bruno Conti. Nel calcio di oggi, con le 5 sostituzioni sempre ammesse, sarebbero state due armi tattiche potenziali, ma anche con le due sostituzioni dell’epoca potevano risultare molto utili, soprattutto nel girone di Vigo e La Coruna.

La maglia azzurra negata

Credo che avrebbero accettato di far parte del gruppo, la panchina, pur di andare al Mondiale, e avrebbero meritato anche l’Europeo del 1980. Che Pruzzo disputò, senza tuttavia mai scendere in campo, mentre Evaristo mai fu convocato da Bearzot, mentre per la gestione Azeglio Vicini, dal 1986, era già in parabola discendente.

Beccalossi nei primi anni ’80 era più forte di Daniele Massaro, 21 anni, nel 1982, e anche di Beppe Dossena, 24enne. Naturalmente, fra Pruzzo e Selvaggi non c’era paragone. Se Roberto Bettega non fosse stato infortunato, Pruzzo avrebbe meritato la chiamata più di Altobelli. Oppure di Franco Causio, che a 33 anni giocava già nell’Udinese e il meglio l’aveva dato. Con Bettega a disposizione, Graziani sarebbe finito in panchina. Cesare Prandelli è uscito al mondiale del 2014, in Brasile, al primo turno, e si è dimesso, eppure aveva provato a convocare i migliori, potenzialmente, ovvero Cassano e Balotelli, esclusi a priori da Marcello Lippi, nel precedente mondiale, e anche, Antonio, dalla rosa dei 22 vincitori in Germania 2006.