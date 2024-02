Il derby del basso Lazio: una lunga storia iniziata nel 1946

Considerando solo i vari campionati, i Derby del Basso Lazio giocati dalle due squadre sono in totale 50, con 18 vittorie del Frosinone, 21 pareggi e 11 affermazioni del Latina.

Il derby del Basso Lazio è una sfida tra due club storici della parte meridionale della Regione, ossia Frosinone e Latina. Una partita che si puà definire anche delle due Pianure, vista l’ubicazione della prima città nella Ciociaria e della seconda nell’Agro Pontino. Inoltre sono anche due capoluoghi di provincia, separati da soli 60 chilometri di distanza. La prima volta che le due squadre si incontrarono risale alla stagione sportiva 1946-1947. Stiamo parlando di una sfida giocata nello scenario della Quarta Serie regionale e finita 0-0 per impraticabilità del campo neutro di Ceccano dopo soli 15 minuti. L’allora squadra “La Pontina” stava vincendo 1-0, ma il risultato non fu mai convalidato.

I primi veri derby sentiti tra le due squadre

Eccoci alla metà degli Anni 60. In particolar modo alle due partite finite entrambe 1-1, che permisero al Frosinone di trionfare in Serie D ed essere promosso in Serie C nel 1965-1966. Il tutto per un solo punto davanti proprio al Latina. Un avvenimento che accese definitivamente i riflettori su una rivalità ancora oggi molto sentita. Lo step successivo ci fu nella stagione 1973-1974, quando, dopo circa 8 anni, i due club si rincontrarono per una sfida ufficiale. Siamo nel campionato di Serie C: il Frosinone vince il derby di andata in casa per 2-0, mentre il Latina rispose vincendo quello di ritorno in terra pontina per 1-0.

Altro episodio clou di questa longeva saga risale al 17 maggio del 1987. Siamo nel campionato di Serie C2 ed entrambe le squadre laziali lottano per un obiettivo, seppur diametralmente opposto. I frusinati cercano la promozione in Serie C1, ottenibile vincendo quel campionato. I pontini, invece, vogliono evitare la retrocessione in C2 e hanno un bisogno vitale dei due punti (all’epoca non erano tre i punti assegnati alla squadra vincitrice). Il destino volle che ad essere decisiva in un senso o nell’altro fosse proprio la sfida tra quelle due compagini. A prevalere furono i ciociari, che vinsero con un secco 3-0, portando a casa il Derby e la vittoria del campionato, spalancando le porte della retrocessione al Latina.

Uno solo, finora, è il derby vinto dal Latina in trasferta in competizioni professionistiche. La data è rimasta impressa nelle memorie dei tifosi nerazzurri sin da subito. Era il 19 aprile del 2003 quando un rigore trasformato da Simonetti permise al Latina di espugnare l’allora Stadio Matusa, avvicinando i gialloblu pericolosamente alle zone basse della classifica. Ma le strade dei due club si separeranno per lungo tempo dopo il triplice fischio del derby del 25 aprile 2004. La vittoria in trasferta del Frosinone per 1-0, infatti, non solo consente ai ciociari di guadagnarsi la promozione in Serie C1 e, successivamente, in Serie B, ma fa sprofondare definitivamente il Latina, che subì poco dopo una retrocessione addirittura in Serie D a causa del fallimento. La rivalità tra le tifoserie è senz’altro molto accesa e non sono mancati episodi in cui essa sia esplosa in violenze verbali e tafferugli tra le parti. Si ricorda molto bene, in tal senso, il derby giocato a Latina nel 2002, in cui finirono in ospedale feriti ben 5 agenti delle forze dell’ordine. Addirittura, il calciatore Massimo Zappino venne immortalato mentre indossava una maglia che recitava “Pontino bastardo” poco prima del derby della stagione 2012-2013.

