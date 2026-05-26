C'era un silenzio spettrale a Milano, un vuoto assordante che sapeva di resa. Il trauma di uno Scudetto gettato al vento all'ultima giornata e l'umiliazione atroce di quel 5-0 incassato in finale di Champions League avevano ridotto le antiche certezze in cenere. L'addio di Simone Inzaghi sembrava il preludio al disastro ma è stato l'annuncio di Cristian Chivu come suo successore a scatenare la vera bufera. I tifosi nerazzurri erano avvolti da uno scetticismo feroce, pronti a contestare una scelta che sembrava folle. A peggiorare un clima già asfissiante si è aggiunto un mercato al risparmio e la logorante telenovela Calhanoglu, in cui il procuratore Gordon Stipic è dovuto intervenire pubblicamente per spegnere le sirene e blindare il turco. La strada era ripidissima.

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Il Mondiale per Club: l'alba di Pio e il tuono di Lautaro

Il primo test ufficiale arriva nel rovente. Un'avventura iniziata con una scelta coraggiosa. Contro il, misterlancia dal primo minuto il giovane Pio. Il ragazzo ripaga la fiducia lottando come unesperto contro una retroguardia sudamericana ruvida, trovando il suo primo e meravigliosocon la maglia

La luce, però, si spegne brutalmente nel turno successivo. Contro la Fluminense la squadra non costruisce nulla e incassa uno 0-2 che vale l'eliminazione. Nelle viscere dello stadio esplode la tensione. In sala stampa si presenta capitan Lautaro Martinez, furibondo: "Qua bisogna voler restare. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resti, chi vuole andare via vada via. Chi non vuole restare arrivederci". Un aut-aut che fa tremare i muri e compatta i veri combattenti.

SEATTLE, WASHINGTON - 25 GIUGNO: Francesco Pio Esposito dell'FC Internazionale festeggia con i compagni dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo E della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 tra FC Internazionale Milano e CA River Plate al Lumen Field il 25 giugno 2025 a Seattle, Washington. (Foto di Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

L'autunno nero: errori, crolli psicologici e il primo derby stregato

Il campionato si apre schiantando ilperironia della sorte, lo stesso beffardo risultato della finale persa ma è un'illusione. Alla seconda giornata arriva unabruciante 1-2 contro, seguito dalla folle sconfitta perallo Stadium contro la, in una gara dove l'Inter ripropone in maniera imbarazzante gli stessi letalidifensivi dell'era

Chivu prova a blindare la retroguardia con un cinico 1-0 contro la Roma, ma l'autunno si trasforma in un thriller. Contro il Napoli accade l'impensabile, un clamoroso errore arbitrale a favore dei partenopei fa sciogliere mentalmente l'Inter come neve al sole. La squadra è preda di una frenesia incontrollabile e affonda tra i propri errori perdendo 3-1, sotto la dominanza azzurra. Il momento più buio arriva a novembre, nel Derby. L'Inter domina, crea un sacco di occasioni, le spreca tutte e viene punita per 1-0. Decisivo un gol di Pulisic nato da un sanguinoso errore in respinta di Sommer.

MILANO, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Christian Pulisic del Milan festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Inter e Milan allo stadio Giuseppe Meazza il 23 novembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il filotto d'oro, il San Valentino di fuoco e l'indifferenza europea

Ma è proprio dopo il derby perso che scatta qualcosa.si compatta e inizia a macinare. Un filotto impressionante lancia i nerazzurri dritti al primo posto, scavando un abisso didalla seconda in classifica, il Milan. Grazie a questo mostruoso vantaggio accumulato in campionato, l'eliminazione ine l'uscita ai Playoff diper mano del modestopassano totalmente inosservate. All'ambiente dell'Europa non frega letteralmente nulla, l'ossessione è solo lo

L'apoteosi del filotto arriva il 14 febbraio, in un San Valentino infuocato contro la Juventus. L'Inter passa in vantaggio due volte e si fa riprendere in entrambi i casi, in una partita resa elettrica dal cartellino rosso a Kalulu per la famosa simulazione di Bastoni. Un episodio che scatenerà una feroce campagna mediatica contro i nerazzurri da parte di tutti gli addetti ai lavori. Ma a San Siro il sangue bolle, in questa girandola di emozioni c'è gloria anche per il rampante Pio Esposito, che graffia la partita segnando una rete pesantissima, prima che al 90' Piotr Zielinski lasci partire una sassata da fuori area che vale il 3-2 definitivo e fa esplodere lo stadio.

MILANO, ITALIA - 14 FEBBRAIO: Piotr Zielinski dell'FC Internazionale festeggia con i compagni dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La crisi sulle gambe e la resurrezione di Pasqua

Quando il campionato sembra chiuso,stacca la spina. Arriva il derby di ritorno e il copione è tragicamente identico. Tante occasioni, zero cinismo,per il. La squadra è improvvisamente sulle, svuotata fisicamente. Arrivano sanguinosicontro, in match conditi da velenose polemiche

Per fortuna, arriva la sosta per le Nazionali. Una boccata d'ossigeno vitale. L'Inter torna in campo nel match pasquale contro la Roma ed è un'altra squadra. I giallorossi vengono schiantati 5-2, in una gara stappata allo scadere del primo tempo da un capolavoro assoluto di Calhanoglu da fuori area, indiscutibilmente uno dei gol più belli dell'anno. La furia nerazzurra si abbatte poi sul Como. Sotto clamorosamente per 2-0, Thuram suona la carica accorciando le distanze al 45', innescando una rimonta furibonda completata dalla doppietta di un devastante Denzel Dumfries, finalmente tornato a pieno regime dopo l'infortunio. Finisce 4-3, il Tricolore è ad un passo.

COMO, ITALIA - 12 APRILE: Denzel Dumfries dell'FC Internazionale riceve il premio di miglior giocatore della partita al termine dell'incontro di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026 a Como, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

L'estasi tricolore e i gladiatori del double

I TOP

Federico Dimarco (Voto 10) : Una stagione aliena. Ha letteralmente frantumato il record assoluto in Serie A toccando la cifra irreale di 18 assist vincenti, arando la fascia sinistra e portandosi a casa il meritatissimo premio di MVP del torneo. Incontenibile.

: Una stagione aliena. Ha letteralmente frantumato il record assoluto in Serie A toccando la cifra irreale di 18 assist vincenti, arando la fascia sinistra e portandosi a casa il meritatissimo premio di MVP del torneo. Incontenibile. Lautaro Martinez (Voto 9.5) : Il Toro si è fermato a quota 17 gol in campionato, è vero, ma ha fatto molto di più. Si è trascinato la squadra sulle spalle, fungendo da boa, da regista offensivo e da leader spirituale assoluto, soprattutto nelle domeniche di digiuno.

: Il Toro si è fermato a quota 17 gol in campionato, è vero, ma ha fatto molto di più. Si è trascinato la squadra sulle spalle, fungendo da boa, da regista offensivo e da leader spirituale assoluto, soprattutto nelle domeniche di digiuno. Piotr Zielinski (Voto 9): L'uomo della provvidenza. Dopo un'annata con Inzaghi in cui aveva visto pochissimo l'erba, con Chivu ha preso in mano le chiavi della squadra, risolvendo le partite più asfissianti con i suoi letali e chirurgici tiri da fuori area.

I FLOP

Yann Sommer (Voto 4) : L'età avanza inesorabilmente e lo svizzero ha perso la lucidità dei giorni migliori. Troppi i gol incassati per colpa delle sue respinte corte o maldestre direttamente sui piedi degli avversari (il derby d'andata perso per il tap-in di Pulisic è l'emblema del suo calo).

: L'età avanza inesorabilmente e lo svizzero ha perso la lucidità dei giorni migliori. Troppi i gol incassati per colpa delle sue respinte corte o maldestre direttamente sui piedi degli avversari (il derby d'andata perso per il tap-in di Pulisic è l'emblema del suo calo). Davide Frattesi (Voto 5) : Con il nuovo sistema di gioco di Chivu è sembrato letteralmente un pesce fuor d'acqua. Ha giocato poco, ma la cosa più preoccupante è che ogni volta che subentrava non veniva mai coinvolto nella manovra, finendo per aggirarsi a vuoto e toccare pochissimi palloni.

: Con il nuovo sistema di gioco di Chivu è sembrato letteralmente un pesce fuor d'acqua. Ha giocato poco, ma la cosa più preoccupante è che ogni volta che subentrava non veniva mai coinvolto nella manovra, finendo per aggirarsi a vuoto e toccare pochissimi palloni. Luis Henrique (Voto 5.5): Non ha sostituito malissimo Dumfries durante l'assenza dell'olandese, ma non è stata minimamente la stessa cosa. Terribilmente sterile in fase offensiva, dove non ha mai saltato l'uomo, mentre in ripiegamento ha palesato diverse amnesie imperdonabili nelle partite che contavano.

La profezia di Mister Chivu

si compie il 3 maggio 2026 contro il. A San Siro non c'è ansia. I nerazzurri ci mettono un po' a sbloccare il bunker emiliano, ma senza mai mostrare un grammo di paura. Finisce. Al triplice fischio laè totale, condita dal siparietto di Marcusche festeggia scatenato in campo indossando i suoi inconfondibili occhiali veloci. Pochi giorni dopo, la ciliegina sulla torta, ovvero la vittoria perin finale dicontro la Lazio che sigilla un clamoroso Double.Nel tripudio finale, con laluccicante tra le mani, i coriandoli a piovere dal cielo e il tricolore ormai tatuato sul petto, le telecamere hanno indugiato su di lui. Cristian, l'architetto silenzioso che ad agosto nessuno voleva, l'uomo che ha incassato mesi diper proteggere il suo. Guardando indietro alle macerie da cui era partito, stringendo a sé il gruppo che ha plasmato a suae somiglianza, gli è bastato un attimo per dare un senso a tutta quella sofferenza estiva, ricordando a tutti lacon cui aveva aperto la sua era: "Tornare indietro per cambiare l'inizio non si può, ma si può iniziare per cambiare la fine".

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: L'allenatore dell'FC Internazionale Cristian Chivu posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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