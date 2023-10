Inter californiana e Milan texano

Da quando l’Inter è allenata da Simone Inzaghi ha fatto 175 punti in campionato; nello stesso periodo il Milan di Stefano Pioli ne ha fatti 177, ossia 2 in più. Questo dato è commisurato su 84 partite ed è molto poco reclamizzato, forse perché non contribuisce a dar fiato alla narrazione secondo cui l’Inter ha una rosa nettamente più forte del Milan. Un ritornello questo che ci accompagna dal 2019. Oggettivamente in quel biennio l’Inter fu nettamente più forte del Milan, arrivando seconda in campionato nella stagione 2019-2020 con 82 punti e vincendo il campionato successivo, il 2020-2021, con 91 punti. In quell’arco temporale il Milan fece cose più che sufficienti (66 punti nel 2019-20) e molto buone (79 punti nel 2020-21) ma sul campo la differenza fra le due squadre fu evidente, riassunta in 28 punti di distacco su 76 partite giocate. L’Inter di Conte però ha avuto termine nell’estate 2021 quando, a seguito della vittoria dello scudetto e di un preoccupante squilibrio di bilancio a cui non poteva più provvedere l’azionista con i suoi interventi, il club interista ha scelto di fare una politica societaria in cui il saldo del mercato doveva essere positivo. Ne sono seguite tre estati particolari in cui l’Inter ha dovuto mettere l’interesse finanziario davanti all’interesse tecnico. Nel triennio 2021-2023 il differenziale entrate/uscite dell’Inter è andato in positivo con un + 183,55 mln. Al contrario, nello stesso triennio, il differenziale entrate/uscite del Milan è andato in negativo con un - 177,51 mln. Si tratta di numeri molto grandi, sia da un lato, sia dall’altro lato. Com’è possibile che, fra i due club di Milano, ci sia stata una differenza di circa 360 milioni di euro sul mercato? In parte ha inciso la situazione di bilancio delle due società ed in parte ha inciso la possibilità delle proprietà del club di garantire o meno la continuità aziendale. Positiva nel caso del Milan, negativa nel caso dell’Inter.