La differenza fra realtà e narrazione

Non trovandoci d’accordo con tali opinioni, a nostro avviso strumentalmente orientate nonché avvolte da una patina di pregiudizio peloso, ci siamo presi la briga di verificare il rendimento di Rafael Leao nell’ultima stagione. Abbiamo deciso di confrontarlo con gli altri calciatori che giocano nel suo ruolo e che militano nei migliori club europei. Essendo Rafa un’ala sinistra e non un attaccante come, impropriamente, viene definito e quindi giudicato, abbiamo così confrontato il suo rendimento nella stagione 2023-24 con il rendimento delle ali sinistre di tutti i club che sono arrivati fra le prime 4 nelle principali leghe europee (Serie A, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga spagnola). I risultati sono sorprendenti. Il “discusso e discontinuo” Rafael Leao risulta essere la miglior ala sinistra europea come partecipazioni alle segnature di squadra. Leao infatti, in 47 partite, ha messo a referto 15 gol e 14 assist, per un totale di 29 partecipazioni alle marcature della sua squadra. Nessun’ala sinistra che milita nelle prime 4 squadre dei principali campionati europei ha fatto meglio. Si sono avvicinati a questo rendimento alcuni giocatori importanti come Sanè del Bayern Monaco (ala atipica che gioca sia a destra, sia a sinistra) che ha 23 partecipazioni al gol in 42 partite (10 gol e 13 assist), Adli dello Stoccarda che ha 22 partecipazioni al gol in 42 partite (10 gol e 12 assist), Savio del Girone che ha 21 partecipazioni al gol in 41 partite (11 gol e 10 assist), Morgan Rogers dell’Aston Villa che ha 20 partecipazioni al gol in 49 partite (10 gol e 10 assist), Trossard dell’Arsenal che ha 19 partecipazioni al gol in 46 partite (17 gol e 2 assist) e Luis Diaz del Liverpool che ha 18 partecipazioni al gol in 51 partite (13 gol e 5 assist). Molto staccati ci sono nomi importanti e dalle quotazioni di mercato alte come Ferran Torres (11 gol e 4 assist in 42 partite), Lino (8 gol e 8 assist in 46 partite) e Barcola (5 gol e 9 assist in 42 partite). Impressionante, peraltro, il dato del costosissimo Grealish del Manchester City (pagato oltre 100 milioni di euro) che ha chiuso la sua stagione con 3 gol e 3 assist in 36 partite.