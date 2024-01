Leao, il discrimine fra numeri e narrazione

In Serie A, nei primi 4 anni di Milan, Rafael Leao ha avuto numeri simili a quelli dei primi 4 anni di Kakà.

Il pubblico ha il diritto di fischiare qualsiasi giocatore. Al Milan è successo con Marco Van Basten e Clarence Seedorf, due fuoriclasse assoluti. Ribadito, sacralmente, il diritto di fischiare, bisogna sottolineare come esista anche un altro diritto, non meno importante e non di minor valenza, ovverosia il diritto di quei tifosi che non sono d’accordo con quei fischi a prenderne le distanze, a condannarli pur nell’alveo della loro legittimità. I fischi a Rafael Leao nell’ultima partita del 2023 a San Siro sono figli di una certa narrativa per cui quando Leao non gioca bene (evento che capita a tutti i giocatori), mediaticamente viene subito presentato come un ragazzo che si estranea dalla partita, con un’andatura dinoccolata, con un atteggiamento non perfettamente aderente ai canoni della professionalità. Sono considerazioni che vengono narrate in maniera pretestuosa, finanche con un filo evidente di pregiudizio. Rafael Leao infatti è un giocatore che, per costituzione fisica e per caratteristiche, non può avere l’attenzione ferrea in ogni frangente della gara.

Leao fa un gioco ricco di strappi, ricco di corse ad altissima velocità

Ma anche di tentativi di giocata decisiva eseguita sempre sul filo del rasoio, ad un tasso di rischio che non è comune agli umani. Quando non è in condizione Rafa commette errori che possono apparire banali o, al più, figli di un atteggiamento sbagliato. Non è così. Si tratta di veri e propri bias cognitivi indotti perché su Rafa la narrazione è singolarmente cambiata da metà maggio 2023. Fino a quel momento Leao era il campione che difficilmente avrebbe rinnovato con il Milan. Oggi è diventato un giocatore incostante, un progetto di campione limitato da un approccio mentale non consono. I risultati ed i numeri smentiscono questa narrazione. Anche perché, è bene ricordarlo, Rafa non può essere giudicato in base agli stessi parametri numerici con i quali vengono giudicati gli attaccanti. Lui gioca sulla fascia, non fa né la prima punta, né la seconda punta. La sua abnegazione in fase di non possesso lo porta a perdere qualcosa sul piano della lucidità. Forse in futuro non sarebbe sbagliato avvicinarlo alla porta, dandogli meno incombenze in fase di non possesso, ma questo non è un argomento attuale. Il presente ci parla di un giocatore decisivo sia nello scudetto rossonero 2022, sia nel percorso che ha portato il Milan alla semifinale di Champions League del 2023.

In 184 partite di Milan, Leao ha realizzato 48 gol e 41 assist. Non sono numeri banali perché dimostrano che Leao ha partecipato a 89 gol della squadra. In sostanza ogni due partite c’è il suo marchio. C’è però un altro dato che nessuno finora ha debitamente evidenziato e che è opportuno pesare. Nei suoi primi 4 anni di Milan (dalla stagione 2019-2020 alla stagione 2022-2023), in Serie A, Leao ha giocato 130 partite ed ha segnato 38 gol, portando a referto 28 assist. Abbiamo provato a confrontare questo dato con i primi 4 anni di Kakà in Serie A. Ebbene ne è venuto fuori che i numeri sono molto simili perché Kakà ha disputato un numero di partite quasi uguale, 132, segnando 39 reti e mettendo a referto 34 assist. In sostanza Leao, in Serie A, nei suoi primi 4 anni di Milan, ha partecipato a 66 reti in 130 partite, mentre Kakà, nello stesso arco temporale, ha partecipato a 73 reti in 132 partite. Il paragone sui numeri delle coppe europee non è proponibile perché Leao arriva nel 2019 in un Milan senza coppe ed in piena ricostruzione, mentre Kakà arriva nel 2003 in un Milan che è campione d’Europa in carica. Restando soltanto alla Serie A, e specificando che non c’è nessun paragone tecnico fra i due giocatori (estremamente diversi dal punto di vista dello stile di gioco), si sottolinea come i numeri di Leao siano mediamente sottovalutati e non pesati adeguatamente nella loro dimensione effettiva e reale.

