Mario Sconcerti, il fuoco dentro

L’ultima volta che lo vidi fu a Trento, l’11 ottobre 2019, in occasione del Festival dello Sport. Parlammo di calcio, lui con piglio, io (forse) con puntiglio. Figlio di Adriano, procuratore di pugilato, all’alba della carriera si fece molta bici, tra Giri e Tour. Come tutti i toscani, gli è sempre piaciuto stupire, un po’ maga Circe e un po’ Sirena, ma sempre, possibilmente, poco Ulisse. "Se non avrai nemici significherà che hai sbagliato tutto", scrisse Giovanni Arpino in "Azzurro tenebra". E’ il sale della vita: della nostra, soprattutto. E ne aveva, di "nemici", Mario: Giancarlo Antognoni, eccone uno. Un onore, non solo un onere. Da gran visir di "Linea bianca", creatura di quel genialoide di Enrico Mattesini, mi telefonava spesso per offrirmi righe, non soldi: "Te ne bastano "dugento" o ne vuoi di più?". Meglio un brutto carattere che non aver carattere: e così sia.