Nuovo studio, il post Covid dei calciatori: minor potenza metabolica e più rischio infortuni

In particolare: "Altro fattore da valutare nel caso di un cluster Covid in una squadra di calcio professionistica è il gran numero di impegni agonistici che ci si è ritrovati a disputare in un breve periodo causa rinvii degli stessi per le infezioni. Nel caso in oggetto le 10 partite di campionato prese in esame post-cluster sono state giocate in un periodo di 35 giorni, mentre nel pre cluster sono state giocate in un periodo di 68 giorni, determinando un grande dispendio di energie, con quello che ne consegue in termini di prestazione e risultati, oltre ad un rischio maggiore di infortuni muscolari, eventualità che in questo caso non si è verificata grazie ad un’attenta ed oculata opera di somministrazione dei carichi di allenamento” afferma il promotore dello studio, il prof. Emanuele Conti.