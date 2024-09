Omologato il risultato di Cittadella-Pisa, 1-1, per fortuna

Il giudice sportivo della Serie B ha omologato il risultato di Cittadella-Pisa, finita 1-1. A noi piace quando prevale il buon senso. Sì, nella prima distinta i granata avevano messo un giocatore sbagliato, hanno corretto alle 20,44, con un quarto d’ora di ritardo, con una seconda distinta. Desogus era in panchina dall’inizio, non Alessandro de Luca. Sarebbe entrato nel finale di partita, ma questo errore non ha influito sull’andamento della gara.

Il buon senso, sempre, al di là di regolamenti spesso fin troppo ferrei, sul nulla. Conta l’intransigenza sul doping, sugli incidenti tra i tifosi, sul comportamento dei dirigenti, su tutto, ma quando si tratta di quisquiglie, di banali distrazioni, bastano e avanzano i 10mila euro di multa al Cittadella e i 2mila al dirigente accompagnatore. Non dovrebbe succedere ma non è successo nulla, di fatto.

Con tutto il rispetto per il Pisa e per due punti in più che sperava di avere a tavolino a noi sarebbe piaciuto che avesse rinunciato a ricorrere, pur accortosi dell’errore. La storia è piena di risultati strappati a tavolino, memorabile uno del Torino di Urbano Cairo, poi fondamentale per la promozione in Serie A, ai danni del Padova.