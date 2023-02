Perri, penna di mondo

Gli dedico le parole di Philip Roth: «Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto, è quanto mi hanno dato al posto di un fucile». Robertino Pelucchi, Mario Sconcerti, Roberto Perrone: non camminerete mai soli.

Si è spento, a 65 anni, Roberto Perrone. Era un collega, un amico, un compagno di cordata e di vedute. Tanti viaggi, appassionatamente. Giornalista, scrittore. Articoli, libri. E un gusto muriano per la buona cucina, per la bella tavola. Ci scherzavamo su: caro Perri, il tuo sogno è uno stadio da 40 mila "pasti" a sedere. Io, frenetico paninaro; lui, posato e posate.

Da un suo libro, «Zamora», Neri Marcorè ha tratto un film. Ligure di Rapallo, curioso e aperto ai venti che scuotono la cronaca nella speranza che diventi storia, Roberto cominciò alla redazione genovese dell’Avvenire, per trasferirsi poi al Giornale e atterrare, quindi, al Corriere della Sera. Nuoto, tennis, calcio: eclettico di argomenti e di penna. Ricordo una trasferta a Montecarlo, per una partita del Milan, le risate che ci facemmo quando, all’atto di lasciare il parcheggio dello stadio, scoprimmo che, per accelerare il deflusso, liberi tutti, "a gratis", e allora via di corsa verso Milano, il sottoscritto al volante, lui a sfumazzare aneddoti.