Primavera, il Lecce campione con 11 stranieri in campo

Il Lecce campione d’Italia primavera per la terza volta, con una squadra di tutti stranieri, costruita dal ds di promozione e salvezza, Pantaleo Corvino, 73 anni. L’allenatore Federico Coppitelli è romano, 38 anni, da sempre con i giovani. “Escluso 4 partite all’Imolese, in serie C. Fra i professionisti manca il tempo di lavorare, non si può essere giudicati per un mese”.