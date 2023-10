Sacchi-Leao, polemica pretestuosa

Le bastonate pubbliche di Arrigo Sacchi su Rafael Leao stanno diventando eccessive. Il parametro di riferimento rimane sempre il suo Milan, un’utopia che può realizzarsi solo una volta ogni 100 anni e in presenza di determinate condizioni

Per tanti milanisti nati negli anni 80, Arrigo Sacchi è colui che ha trasformato l’utopia in realtà: parlar male di Arrigo è impossibile, anche perché il tecnico di Fusignano è sempre rimasto molto attaccato ai colori rossoneri. Vorremmo tuttavia segnalare a Sacchi che questa sua presa di posizione su Leao è leggermente tirata per i capelli. Facile oggi cavalcare l’onda anti Rafa dopo due partite consecutive in cui l’attaccante portoghese non è riuscito ad essere incisivo. Ci chiediamo però perché debbano far notizia due gare negative e non una serie di gare positive dall’inizio del campionato in poi.

Arrigo è coerente con la sua idea di calcio e lo è ai limiti del talebanismo

Ci permettiamo però di fargli notare che il suo Milan è stato immenso, ma i pallidi emuli che hanno tentato di imitarlo (Maifredi, Orrico), cavalcando un sacchismo che, negli anni, è diventato un termine negativo, si sono andati a scontrare contro un’evidenza enorme. Il Milan di Arrigo Sacchi è stato grande perché ha avuto i migliori giocatori del mondo in quasi tutti i ruoli che hanno interpretato in maniera sublime uno spartito rivoluzionario. Ma quello stesso spartito, fuori da quel contesto, ha svelato nel tempo più stonature che melodie. Lo stesso Sacchi si è sempre lamentato di non essere riuscito a replicare in Nazionale il livello di gioco raggiunto dal suo Milan. E fuori dal Milan, per il buon Arrigo, c’è stato nient’altro che qualche esperienza non di certo indimenticabile (Atletico Madrid e Parma). In sostanza, le idee sono idee ed hanno una loro pregnanza ed una valenza che può e deve essere rispettata. Ma le idee devono anche confrontarsi con la realtà e con un buonsenso con cui Arrigo ha sempre faticato a legare.

Non a caso quando il tecnico di Fusignano pose a Berlusconi il celebre aut aut (“o me o lui”) il Presidente rossonero non ebbe il minimo dubbio su chi scegliere fra lui e Van Basten. Perché è bello vedere una squadra muoversi in maniera sincronica e poi riuscire a portare un pressing sistematico, ma alla fine della fiera sono i grandi giocatori a determinare le grandi partite e i grandi risultati. Rafael Leao non è ancora un grande giocatore ma ha le stimmate per poterlo diventare. Non è perfetto, tutt’altro. A Parigi, contro il PSG, è stato abulico dal punto di vista offensivo. Succede, succederà ancora. Ma è giusto che le valutazioni sui giocatori si facciano sul lungo periodo e non sulla base di una partita che ci aiuta a sostenere le nostre tesi. Il buonsenso dei tempi attuali ci dice che i giocatori determinanti come Leao vanno coccolati, tutelati e protetti. Nel suo Milan – dice Arrigo – Leao non avrebbe giocato. Il suo Milan – ci permettiamo di aggiungere noi – è una di quelle squadre che nascono una volta ogni 100 anni. Nell’attesa che i nostri discendenti possano gustarsi qualcosa di simile, a noi tocca invece fare un bagno nella realtà e provare a colare la pasta.

